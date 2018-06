Depois de vitória e festa com torcida, Uruguai embarca para a Rússia

O Uruguai voltou aos treinamentos nesta sexta-feira, um dia depois de vencer o Usbequistão por 3 a 0, em grande festa de despedida da equipe junto aos 60 mil torcedores celestes que estiveram no estádio Centenário, em Montevidéu. Os comandados do técnico Óscar Tabárez participam de mais uma atividade neste sábado à tarde, no complexo da Associação Uruguaia de Futebol (AUF, na sigla em espanhol), e à noite embarcam à Rússia para a disputa da Copa do Mundo.

+ Tabárez diz que Uruguai estudou o Egito, mas espera estreia 'muito difícil'

A previsão é de que os uruguaios cheguem neste domingo a Nizhny Novgorod, cidade de 1,2 milhão de habitantes, a 400 quilômetros de distância da capital Moscou, escolhida pelos cartolas uruguaios para a ser a sede da seleção no Mundial.

Nesta sexta-feira, os jogadores que iniciaram a partida diante dos usbeques realizaram exercícios regenerativos, enquanto que o restante da equipe fez trabalho físico, com mais intensidade, sob orientação do preparador físico José Herrera.

Na Copa do Mundo, o Uruguai está no Grupo A. Estreia na próxima sexta-feira, no dia 15, contra o Egito, em Ecaterimburgo. No dia 20, enfrentam a Arábia Saudita, em Rostov, e fecham a primeira fase contra a Rússia, no dia 25, em Samara.