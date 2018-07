Depois de Zabaleta, Clichy, Navas e Caballero também vão deixar o Manchester City

O Manchester City oficializou nesta quinta-feira a saída de mais três jogadores: o lateral-esquerdo Gael Clichy, o meia-atacante Jesus Navas e o goleiro Willy Caballero. Eles se somam a Pablo Zabaleta, que já tinha sua saída confirmada pelo clube, no quadro de atletas que não tiveram contrato renovado para a próxima temporada europeia.

No time desde 2011, Clichy deixa o clube no dia 30 de junho, depois de um período de seis anos em que ajudou o Manchester City a conquistar dois títulos do Campeonato Inglês, em 2012 e 2014, e duas Copas da Liga Inglesa, em 2014 e 2016. "Ter ajudado a estabelecer o time entre os melhores do futebol inglês foi uma jornada da qual tenho muito orgulho de ter feito parte", disse o jogador, nesta quinta, ao site oficial do City.

Ex-Sevilla, Navas estava no clube desde 2013 e também fez parte das campanhas do título nacional de 2014 e dos dois troféus da Copa da Liga Inglesa. "Ele demonstrou versatilidade em vários momentos neste temporada", elogiou o diretor de futebol do Manchester City, Txiki Begiristain, ao site do clube. "Seu trabalho duro, dedicação, profissionalismo e desejo de vitória foram evidentes dia a dia", enfatizou.

Já Caballero estava na equipe de Manchester desde 2014 e defendeu o time em 48 oportunidades. "É um privilégio jogar nesse time. Desde o dia em que eu cheguei, todos no clube fizeram me sentir bem-vindo e eu sempre serei grato", disse o goleiro argentino, que também tem contrato que irá vencer no final de junho.

O Manchester City não conquistou títulos na atual temporada do futebol europeu. Foi eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Monaco, não passou pelo Manchester United, também nas oitavas, na Copa da Liga Inglesa, e foi superado pelo Arsenal da semifinal da Copa da Inglaterra. O "consolo" para esta temporada foi o terceiro lugar no Campeonato Inglês, que garantiu o time direto na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.