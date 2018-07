Depois de Zizao, Corinthians pode ter mais um chinês em 2018

Após Chen Zhizhao, o Corinthians pode contratar outro chinês visando a popularização de sua marca na Ásia. O clube tem uma parceria com o Shanghai SIPG, que trouxe a equipe sub-18 para fazer um jogo-treino na semana passada, no Parque São Jorge, e desta partida, o time brasileiro gostou de um garoto, que ficará emprestado por uma temporada para ser avaliado pela equipe sub-20.

Inicialmente, o acordo visa que o atleta fique até o fim de 2018 no time sub-20 do Corinthians e depois retorne para a China. A ideia é repetir o que foi feito com Chen Zhizhao - que ficou conhecido no Brasil como Zizao, e que defendeu o clube em 2012 e 2013. Neste caso, porém, o meia fez parte do time profissional e chegou a disputar cinco partidas.

O Corinthians pretende expandir sua marca no exterior e deverá passar a participar de mais torneios internacionais envolvendo categorias de base. Além disso, o clube espera aproveitar garotos que estouraram o limite de idade da base e que não serão aproveitados no time principal para emprestá-los a clubes do exterior.

Em relação a Zizao, o meia de 29 anos deixou o Corinthians em 2013 e foi para o Beijing Guoan, onde atuou por duas temporadas. Foram 35 jogos e cinco gols marcados. No ano passado, ele se transferiu para o Guangzhou R&F, onde fez 39 partidas e marcou dois gols.