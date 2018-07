Depois do gol, Ricardo Oliveira assinará novo contrato com o Santos

A notícia foi dada pelo presidente Modesto Roma Júnior: Ricardo Oliveira vai assinar o novo contrato, com duração até dezembro de 2017, nesta segunda-feira. O atacante foi o autor do gol de empate do Santos contra o Corinthians, no clássico do último domingo, no Itaquerão, atingindo a marca de sete em 14 jogos, além de ser um dos destaques do time na fase de classificação do Campeonato Paulista.

Pelo contrato atual, que vai até 4 de maio, Ricardo Oliveira ganha R$ 50 mil por mês e terá o salário triplicado, passando a receber R$ 150 mil por mês. "Está tudo bem encaminhado e já acertamos praticamente todos os detalhes", garantiu o dirigente.

O ponto mais importante do novo contrato e que levou Ricardo Oliveira a abrir mão de algumas exigências foi a confiança que a direção santista demonstrou no seu futebol, oferecendo um contrato de 32 meses, o que é incomum para um jogador que vai completar 35 anos no dia 6 de maio.

Pela vontade de Ricardo Oliveira, o novo contrato teria assinado antes do clássico com o Corinthians, mas o acerto dos últimos detalhes ficou para o encontro desta segunda-feira entre Modesto Roma e Dagoberto dos Santos, o superintendente de futebol do clube, com o empresário do jogador, Augusto Castro, que estava viajando. "Mas, o importante é que acertamos os pontos principais com Taveira (Luiz Taveira), que é representante do Augusto", disse o dirigente.

Ainda nesta segunda-feira, o Santos deve manter novos entendimentos com o Atlético-MG para tentar a acelerar as negociações para a troca de Thiago Ribeiro por dois jogadores de uma lista com cinco nomes apresentada pelo clube mineiro. Um dos atletas que desperta o interesse dos santistas é o meia Giovanni Augusto, de 25 anos idade, e que iria para a Vila Belmiro para ser o substituto de Lucas Lima, caso se confirme a transferência para o futebol italiano na janela do meio do ano.

Se a troca for concluída, o Santos poderá inscrever os dois jogadores na vaga de dois que fazem parte da lista atual para o jogo do próximo domingo, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Paulistão.