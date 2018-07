Deportivo La Coruña arranca empate no fim e sobe para sexto no Espanhol O Deportivo La Coruña arrancou um empate nos instantes finais do duelo com o Athletic Bilbao, neste domingo, em casa, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. Após estar perdendo por 2 a 0 até os 34 minutos do segundo tempo, o time da Galícia assegurou o 2 a 2, se mantendo nas primeiras posições.