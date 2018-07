Deportivo La Coruña bate Athletic Bilbao, mas segue na zona de rebaixamento

O Deportivo La Coruña conquistou uma grande vitória neste sábado. Mesmo jogando fora de casa, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol, a equipe superou o Athletic Bilbao por 3 a 2.

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Espanhol

+ Barça se recupera, vence o Valencia e bate recorde de invencibilidade no Espanhol

+ Jogador da 3ª divisão espanhola é internado após sofrer enfarte em treino

+ Na luta por vaga na Liga Europa, Sevilla e Villarreal empatam no Espanhol

Ainda assim, a equipe segue em situação delicada na competição. Está na 18ª colocação com 26 pontos, cinco atrás do Levante, 17º e o último fora da zona de rebaixamento. Já o Athletic Bilbao, com 39 pontos, briga pelas posições intermediárias e não tem maiores pretensões no campeonato.

Precisando ganhar para se manter com chances concretas de escapar do rebaixamento, o Deportivo surpreendeu nos minutos iniciais e, com gols do atacante Adrián López, aos seis e aos 14, fez 2 a 0 mesmo jogando no campo adversário.

Raúl García ainda descontou no início do segundo tempo, mas Borja Valle fez o terceiro aos oito minutos e praticamente definiu o triunfo do Deportivo. Markel Susaeta, por fim, diminuiu aos 27.

Ainda neste sábado, também jogando fora de casa, a Real Sociedad superou o Las Palmas (19º colocado, com 21 pontos) por 1 a 0 e subiu para a décima posição, com 40 pontos. Já o Leganés (14º, com 39), contando com o apoio de sua torcida, superou o Celta (nono, com 43) também por 1 a 0.