Deportivo La Coruña surpreende e derrota Valencia com facilidade

Principal sensação do Campeonato Espanhol até o momento, o Valencia entrou em campo para enfrentar o Deportivo La Coruña neste domingo, mesmo atuando na casa do adversário, com amplo favoritismo. Afinal, o adversário ainda era o lanterna da competição. Mas mesmo com toda expectativa contra, os donos da casa passearam em campo e venceram por 3 a 0.

O resultado tirou o La Coruña da última colocação da tabela e até da zona de rebaixamento, deixando-o em 15.º, agora com sete pontos. Domingo que vem, a equipe pega o Espanyol, fora de casa. Já o Valencia parou nos 17 pontos, em terceiro, e perdeu a chance de retomar a segunda posição. No sábado, terá pela frente o Elche, em casa.

O Valencia até começou o jogo tentando pressionar, mas em uma de suas primeiras idas ao ataque o La Coruña inaugurou o placar aos 36 minutos. Após bola na trave em cobrança de falta, os donos da casa tiveram um escanteio. Na batida, Gaya tentou afastar, mas acabou mandando contra a própria meta.

Aos 42, Lucas Pérez aproveitou contra-ataque e, mesmo com pouquíssimo ângulo, bateu cruzado para fazer o segundo. Na etapa final, o Valencia foi para cima e perdeu algumas boas chances. Já o La Coruña outra vez foi preciso em mais um contra-ataque. Toché recebeu sozinho, de frente para Yoel, e tocou no canto para selar o resultado aos 33.