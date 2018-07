Deportivo La Coruña volta a vencer após 70 dias e nove tropeços seguidos

Depois de quase dois meses e meio, o Deportivo La Coruña voltou a vencer um jogo nesta sexta-feira. O lanterna do Campeonato Espanhol abriu a 28.ª rodada enfrentando o time diretamente acima dele, o Celta de Vigo, e, em casa, conseguiu finalmente um triunfo, por 3 a 1, encerrando uma sequência de nove tropeços seguidos, sendo oito deles derrotas.

A vitória, porém, não muda a posição da equipe na tabela. O La Coruña segue na última posição, com 20 pontos, agora três a menos que o Celta de Vigo, que tem 23. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Zaragoza, com 26.

Celta e Deportivo já brigaram pelas primeiras posições no futebol espanhol no passado, mas agora tentam se reerguer depois de rebaixamentos para a segunda divisão. O Celta está na sua segunda temporada de volta à elite, enquanto o Deportivo voltou no ano passado.

Nesta sexta, Riki, principal jogador do La Coruña, abriu o placar aos 9 minutos. Depois só aos 19 da segunda etapa é que o time da casa ampliou, com Silvio. Diogo Salomão fez o terceiro e o sul-coreano Chu-Young Park descontou. O Celta jogou desde os 29 do primeiro tempo com um jogador a menos, por causa da expulsão de Iago Aspas.