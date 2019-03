Deportivo Lara e Emelec empatam pelo grupo do Cruzeiro na Libertadores

Em confronto adiado da última quinta-feira pela falta de luz, Deportivo Lara e Emelec estrearam nesta sexta-feira na Libertadores e não saíram do 0 a 0. Pelo Grupo B, o mesmo do Cruzeiro, as equipes se enfrentaram no Estádio Metropolitano de Lara e largaram com um ponto na competição.

O adiamento foi fruto de um apagão que atingiu 80% do território da Venezuela na noite de quinta-feira. Afinal, a cidade de Cabudare, onde está localizado o estádio, foi uma das afetadas pela falta de energia elétrica no país. Por isso, a Conmebol remarcou o duelo para as 16 horas (de Brasília) desta sexta.

E com a bola rolando, nenhuma das equipes conseguiu balançar as redes do adversário. Desta forma, a liderança do Grupo B ficou com o Cruzeiro ao término da primeira rodada, uma vez que o time brasileiro estreou com vitória por 1 a 0 sobre o Huracán, justamente na quinta-feira.

Depois de empatar em casa, o Deportivo Lara será o próximo adversário do Cruzeiro na Libertadores, na quarta-feira que vem, às 19h15, no Mineirão. No dia seguinte, o Emelec volta a campo para receber o Huracán, no estádio George Capwell, em Guayaquil.