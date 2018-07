Deportivo perde outra e segue na lanterna do Espanhol

Os mandantes chegaram a 15 pontos, ultrapassando Mallorca, Granada e Osasuna, e chegando à 16.ª posição. Na próxima rodada, o Espanyol terá pela frente o clássico catalão diante do Barcelona, domingo que vem, no Camp Nou. Já o Deportivo estacionou nos 12 pontos e terá pela frente o Málaga, em casa, no sábado.

Nesta quinta, o Espanyol conseguiu abrir o placar aos 31 minutos, com o português Simão Sabrosa, ex-Barcelona e Atlético de Madrid. O Deportivo foi para cima no segundo tempo, mas o time da casa selou a vitória aos 43 minutos, com Stuani.

Em outro jogo do dia, o Rayo Vallecano recebeu o Levante e venceu por 3 a 0, com gols de Nacho, Piti e Vazquez, todos no segundo tempo. O triunfo levou a equipe aos 25 pontos, na oitava colocação, se aproximando da briga por uma vaga em competições europeias. Pouco acima está o Levante, em sexto, com 27.

Entre eles, na sétima posição, está a Real Sociedad, que venceu o Sevilla por 2 a 1, em casa, e também chegou aos 25 pontos. Vela e Bella marcaram para os anfitriões, enquanto Medel descontou para o time de Sevilha, que estacionou nos 19 pontos, em 13.º.