Deportivo Quito promete atacar Internacional

"Precisamos sair para o jogo e buscar a vitória, sem pensar no empate", enalteceu o treinador argentino. "Precisamos jogar com precisão, tocar bem a bola e, principalmente, atacá-los", acrescentou.

Embora Insúa tenha afirmado que só a vitória interessa, um simples empate no Beira-Rio garante o Deportivo Quito nas oitavas de final da Libertadores. O time equatoriano está na liderança do Grupo 5 com dez pontos, um na frente do Internacional e três do Cerro (Uruguai).