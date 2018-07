Deportivo Quito vence e vira líder no grupo do Inter

O Deportivo Quito contou com um gol nos minutos finais na noite desta terça-feira para vencer o Cerro, do Uruguai, por 2 a 1. A vitória em casa levou o time equatoriano à liderança do Grupo 5 da Copa Libertadores, mesmo do Internacional de Porto Alegre. Com isso, a equipe gaúcha precisa de um triunfo nesta quarta, diante do Emelec, em Guayaquil, para reassumir a ponta da chave.

Com cinco jogos disputados, o Deportivo soma dez pontos, contra oito do Inter, que ainda tem duas partidas para jogar. O Cerro caiu para terceiro, com sete pontos. Pela última rodada da fase de grupos, no dia 22, o time de Quinto vai ao Beira-Rio enfrentar a equipe brasileira. Já o Cerro recebe o Emelec.

O confronto no Estádio Atahualpa ficou marcado pela arbitragem polêmica do colombiano Óscar Ruiz. Depois que Mina já havia aberto o placar para os anfitriões, aos 19 minutos, o árbitro anulou um belo gol do Cerro. Aos 27, Mota encobriu o goleiro, mas Óscar Ruiz viu uma irregularidade na área e marcou o pênalti. Melhor para o juiz que Dadomo converteu a cobrança e empatou o jogo.

Ainda no primeiro tempo, o árbitro marcou outra penalidade, agora para o Deportivo, esta ainda mais duvidosa. No entanto, Arroyo foi para a cobrança e errou o alvo, desperdiçando a chance de recolocar o time equatoriano em vantagem. A vitória só viria aos 40 minutos da etapa complementar, quando Checa marcou e fez 2 a 1 para a equipe da casa.