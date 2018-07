Depressão no futebol profissional é generalizada, diz FIFPro Os jogadores de futebol profissional sofrem mais de depressão e ansiedade do que o público em geral, e mais de um terço dos praticantes da modalidade atualmente e no passado relataram sintomas destes males, de acordo com um estudo da Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol (FIFPro).