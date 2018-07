Deputado Romário pede prisão do presidente da CBF, José Maria Marin

SÃO PAULO - O deputado federal Romário (PSB-RJ) pediu a prisão do presidente da CBF e do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo-2014, José Maria Marin. O ex-jogador compartilhou no Twitter, na noite desta quarta-feira, um vídeo que, segundo ele, comprova que a CBF está nas mãos de uma quadrilha. Também nesta quarta-feira, foi aprovado um requerimento feito pelo próprio Romário para a realização de uma audiência pública no congresso para discutir a relação entre o futebol e a ditadura no Brasil.

"Este último vídeo do Marín comprova que a CBF está nas mãos de uma quadrilha", Romário afirmou. "Prende esses caras, está na hora de dar um exemplo para o Brasil", disse.

No vídeo publicado por Romário — registrado na conta de Justic Jus, de autor e origem desconhecidos —, uma voz que supostamente seria de José Maria Marin mostra conhecimento sobre negociatas e faz ameaças para que seu nome não seja mencionado.

De forma ríspida e com uso de palavrão, a voz se dirige, segundo a descrição do vídeo, aos irmãos irmãos Bruno e Walter Balsinelli, da BWA, empresa que fabrica ingressos no Brasil. Eles estariam utilizando em negociações o nome de Marco Polo del Nero, presidente da Federação Paulista e vice-presidente da CBF.

"Pelo amor de Deus, presidente Dilma, Ministério Público e ministro do Esporte, intervenham na CBF. As coisas estão cada vez piores", disse Romário, no primeiro dos três tweets sobre o tema.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

O requerimento feito por Romário para a realização de uma audiência pública no congresso para discutir a relação entre o futebol e a ditadura no Brasil também foi aprovado nesta quarta.

O deputado afirma que José Maria Marin foi um colaborador da Ditadura e que não poderia ser o presidente de uma organização como a CBF por não atender aos princípios democráticos.

Romário também pede transparência e tem trabalhado para poder instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da CBF, pedindo transparência.