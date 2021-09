Derby County, de Rooney, perde doze pontos e cai para a lanterna da 2ª divisão inglesa

É muito complicada a situação do Derby County, clube que tem Wayne Rooney como técnico e o ex-corintiano Kazim no ataque. Os donos do clube admitiram que a situação é de insolvência financeira e colocaram o clube sob intervenção judicial, para que outros administradores assumam o comando e façam uma gestão mais austera, evitando a falência, e também busquem por compradores em potencial.

De acordo com as regras da Championship, a segunda divisão inglesa, o Derby County perdeu 12 pontos e caiu para a lanterna da competição, com cinco pontos negativos. Outras punições ainda podem ser acrescentadas, levando o clube a perder mais nove pontos. Rooney afirmou só ter tomado conhecimento da situação ao assistir um programa esportivo no canal de televisão Sky Sports.

"Eu vi na Sky (Sports). Obviamente, com a notícia saindo foi difícil para os jogadores, a comissão e os torcedores. Uma posição muito difícil a que nos encontramos. Meu trabalho aqui é fazer os atletas jogarem. Tudo que podemos fazer é jogar com muito orgulho e meu trabalho é trazer alguma dignidade de volta ao clube", afirmou Rooney antes da partida contra o Stoke City, neste sábado, que o Derby County venceu por 2 a 1 e subiu para dois pontos negativos.

"Eu falei com o (chefe-executivo) Stephen Pearce depois mas inicialmente vi na TV. Ainda não falei com Mel (Morris, acionista majoritário do clube). Tenho certeza que ele tem outras coisas na mente. O time parecia um pouco chateado esta manhã porque os jogadores não tinham informação, eles haviam visto na Sky também", comentou o treinador.

Rooney é o técnico do Derby County há nove meses e conseguiu evitar o rebaixamento na temporada 2020-21. A pré-temporada foi caótica, porque o clube não pode registrar novos jogadores por um período por causa das dívidas e voltou às atividades com apenas nove atletas disponíveis. A punição caiu e os reforços puderam ser inscritos antes da segunda divisão começar.

Até a dedução de pontos, o Derby County tinha uma campanha relativamente segura, com sete pontos em sete jogos e a 16ª colocação, seis acima da zona de rebaixamento. Agora, Rooney e os jogadores tentam evitar uma queda para a terceira divisão ao mesmo tempo em que os donos buscam alguém capaz de assumir o clube e deem boas garantias financeiras, o que impediu acordos até o momento.