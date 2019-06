Derby County libera Frank Lampard para negociar retorno ao Chelsea como técnico

Ídolo do Chelsea nos tempos de jogador, o ex-meia Frank Lampard está muito perto de retornar ao clube de Londres como treinador. Nesta terça-feira, em suas redes sociais, o Derby County, atual time do inglês, anunciou que deu permissão ao ex-jogador para negociar um acerto com a equipe que não terá mais o italiano Maurizio Sarri no comando - rescindiu um contrato de três temporadas e foi para a Juventus.

"O Derby County confirma que deu permissão ao Chelsea para conversar com Frank Lampard sobre a vaga de treinador em Stamford Bridge", disse o Derby County em seu Twitter.

Com apenas um ano de carreira como treinador, Lampard teve um ótimo desempenho no comando do Derby County na última temporada. Na segunda divisão do Campeonato Inglês, levou o time aos playoffs do acesso à Premier League, a elite inglesa, sendo derrotado na final para o Aston Villa, que tem como auxiliar o seu ex-colega John Terry. Na temporada regular, ficou na sexta colocação.

Como jogador, Lampard chegou ao Chelsea em 2001. Passou 14 temporadas no clube de Londres e marcou 211 gols em 648 jogos, saindo em 2014. Foi campeão três vezes do Campeonato Inglês, duas da Copa da Liga Inglesa, quatro da Copa da Inglaterra, três da Supercopa da Inglaterra, uma da Liga Europa e outra da Liga dos Campeões da Europa.