Derley segue como titular no Inter, diz Roth

O Internacional enfrenta o Flamengo neste sábado, no Engenhão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. No encerramento da preparação, o time gaúcho realizou um treinamento na manhã desta sexta-feira, mas Celso Roth não divulgou os titulares. Apesar da dúvida, o treinador indicou que o volante Derley deve seguir no time.

"A princípio, o Derley vai para o jogo. Ele fez bons jogos atuando na sua posição. Contra o Santos, fez uma função diferente, pelo lado, e teve problemas. Agora, ele volta para a sua (mais centralizado)", declarou o técnico, dando uma nova chance ao volante após a derrota da última quarta-feira, quando também foi titular.

O certo é que o Inter contará com o reforço de alguns de seus principais jogadores. Os meias D''Alessandro e Giuliano voltam após defenderem as seleções argentina e brasileira, respectivamente. Recuperado de lesão, o volante Wilson Mathias também retorna, assim como o atacante Alecsandro, que cumpriu suspensão diante do Santos.

A permanência de Derley entre os titulares também é fruto da suspensão dos volantes Guiñazu e Glaydson, que não poderão defender o Inter no jogo deste sábado. Assim, ele deve formar o meio-de-campo com Wilson Mathias, Tinga, D''Alessandro e Giuliano. Enquanto isso, Alecsandro seria o único atacante do time.