Derlis González chega ao Brasil para fazer exames e reforçar o Santos

O atacante Derlis González desembarcou no Brasil nesta sexta-feira para ser submetido a exames médicos e assinar contrato com o Santos. O paraguaio chegará do Dínamo de Kiev em uma negociação que envolve o empréstimo do meia-atacante Vitor Bueno para o clube ucraniano. O acordo terá dois anos de validade, até o meio de 2020.

O Santos ainda não oficializou a contratação de pois ainda espera a sua aprovação nos exames médicos. E o negócio está tão adiantado que o técnico Jair Ventura foi instruído a deixar Vitor Bueno de fora do clássico com o Palmeiras, na última quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

Para aceitar liberar Vitor Bueno, também pesou a temporada apagada do meia-atacante após se recuperar de grave lesão. A ausência de um camisa 10 vem sendo a principal carência do Santos em 2018, mas nem assim ele conseguiu conquistar a titularidade da equipe.

Neste ano, Vitor Bueno disputou 19 jogos pelo Santos, mas não marcou nenhum gol, mal lembrando o jogador que foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro em 2016. Agora, tentará recuperar o seu alto nível de atuações no futebol da Ucrânia.

Derlis González tem 24 anos e 1,72m. Revelado pelo Rúbio Ñu, passou por Benfica B, Guaraní do Paraguai e o suíço Basel antes de chegar ao Dínamo de Kiev. Pela seleção paraguaia, participou da edições de 2015 e 2016 da Copa América .

O reforço santista costuma atuar aberto pelas pontas, mas também pode desempenhar a função de centroavante, carente no elenco à disposição de Jair Ventura, e também como meia. Na última temporada, disputou 33 partidas pelo Dínamo de Kiev, com três gols marcados.