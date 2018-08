Derlis González chega ao Santos e diz que objetivo é ser melhor do que Romero

O atacante paraguaio Derlis González se apresentou oficialmente nesta quinta-feira ao Santos. Envolvido em uma troca com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, por Vitor Bueno, ele vestiu a camisa alvinegra e deu suas primeiras palavras como atleta do clube. Ele até falou que pretende ser melhor que Romero, do Corinthians.

Nas primeiras palavras, disse que sua referência aqui no futebol brasileiro é o compatriota Romero, que vive grande momento no Corinthians, autor de seis gols nos últimos três jogos. Seu objetivo é ser melhor do que o agora rival. "Somos companheiros de seleção e amigos. Conversei com ele antes de vir para cá. A gente vem para alcançar grandes objetivos e quero ser melhor do que ele. Para que os brasileiros fiquem felizes com os paraguaios como no outro clube", disse o jogador.

O jovem de 24 anos assinou contrato de empréstimo até julho de 2020. Derlis chegou ao Brasil no último dia 20 para ser submetido a exames médicos e assinar contrato com o Santos. Mas o clube quase desistiu do negócio por causa de detalhes do acordo com o atleta, entre os quais o valor de seu salário, que poderia estourar o teto imposto pela diretoria santista devido ao pagamento de alguns bônus.

"Foi uma negociação muito extensa, mas o importante para mim é que chegamos a um acordo e eu estou aqui, muito feliz em um clube tão grande. Espero retribuir essa confiança da diretoria e das pessoas que me receberam muito bem. Agora é treinar duro para estar à disposição rapidamente", disse.

Derlis tem 1,72m e foi revelado pelo Rúbio Ñu, do Paraguai. Depois, passou por Benfica B, Guaraní paraguaio e o suíço Basel antes de chegar ao Dínamo de Kiev. Pela seleção paraguaia, participou da edições de 2015 e 2016 da Copa América. O jogador disse que ainda não tem data para estrear.

"Estive de férias quando acabou o Campeonato Ucraniano. Depois treinei com a seleção paraguaia e participaria de um amistoso contra o Japão. Mas não joguei por causa de uma pequena lesão. Hoje estou bem e quero estar pronto rapidamente. Dependo do departamento médico agora para ser liberado", informou.