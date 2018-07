Derlis González é oficializado como reforço e assina com Santos

Um dia depois de o diretor executivo de futebol do Santos, Ricardo Gomes, confirmar que o acerto com o atacante Derlis González, do Dínamo de Kiev, da Ucrânia, estava próximo de ser concretizado, o clube da Vila Belmiro oficializou a contratação do paraguaio nesta terça-feira pela manhã.

Por meio de comunicado publicado em seu site, o Santos confirmou que o jovem de 24 anos assinou contrato de empréstimo até julho de 2020 e o qualificou como "uma das principais joias" do futebol do Paraguai, assim como destacou que o mesmo foi eleito o melhor jogador do seu país em 2015.

Derlis González chegou no Brasil já no último dia 20 para ser submetido a exames médicos e assinar contrato com o Santos, mas o clube quase desistiu do negócio por causa de detalhes do acordo com o atleta, entre os quais o valor de seu salário, que poderia estourar o teto imposto pela diretoria santista devido ao pagamento de alguns bônus.

Porém, o compromisso acabou sendo selado entre as partes e o clube fechou a contratação do jogador, que tem 1,72m e foi revelado pelo Rúbio Ñu, do Paraguai. Depois, ele passou por Benfica B, Guaraní paraguaio e o suíço Basel antes de chegar ao Dínamo de Kiev. Pela seleção paraguaia, participou da edições de 2015 e 2016 da Copa América.

O atacante costuma atuar aberto pelas pontas, mas também pode desempenhar a função de centroavante, carente no elenco, e ainda atuar como meia. Na última temporada europeia, disputou 33 partidas pelo Dínamo de Kiev e marcou apenas três gols.

O Santos, entretanto, lembrou que o atleta é o atual camisa 10 da seleção paraguaia e enalteceu dois jogos nos quais o mesmo se destacou pela equipe nacional. "Em 124 partidas disputadas na carreira, Derlis acumula 19 gols marcados e 25 assistências anotadas. Embora sua seleção não tenha se classificado para a Copa do Mundo da Rússia, nas Eliminatórias Sul-Americanas Derlis foi decisivo em duas partidas: marcou o gol da vitória contra a Venezuela e contra a Argentina, sendo as duas partidas disputadas fora de casa", escreveu o clube no comunicado desta terça.