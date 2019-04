Derlis González projeta 1º gol na Vila após 8 meses e convoca torcida santista

Com sete gols e cinco assistências pelo Santos nesta temporada, o atacante Derlis González projeta voltar a balançar as redes na Vila Belmiro no duelo contra o Vasco, nesta quarta-feira, às 19h15, pela quarta fase da Copa do Brasil. O jogador paraguaio viveu esta alegria pela última vez no estádio há quase oito meses, ao deixar a sua marca na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, no dia 25 de agosto, pelo Brasileirão de 2018.

Este jejum na Vila, porém, não incomoda o atleta, até pelo fato de que na quinta-feira passada, no triunfo por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, pelo estágio anterior da Copa do Brasil, o time santista voltou a atuar em seu tradicional alçapão após quase três meses sem utilizá-lo. O local ficou fechado para a conclusão de obras de modernização e neste período a equipe acumulou seis vitórias e um empate em sete jogos que realizou como mandante no Pacaembu.

"Primeiramente penso que a expectativa é de passar de fase. Precisamos buscar o resultado positivo neste primeiro jogo. Mas, se marcar, obviamente vou ficar muito feliz. Será um duelo complicado, mas estamos trabalhando bem durante a semana para alcançar o objetivo", disse Derlis González, em declarações reproduzidas pelo site oficial do Santos.

O primeiro gol do paraguaio com a camisa santista aconteceu justamente naquela vitória por 2 a 0 sobre o Bahia no ano passado. Na última quinta-feira, ele não conseguiu balançar as redes no triunfo sobre o Atlético-GO, quando 11.623 torcedores marcaram presença na Vila Belmiro, mas ajudou a equipe a ganhar por 3 a 0.

E o jogador agora ressalta a importância de a torcida voltar a comparecer em bom número para apoiar a equipe, o que ocorreu de forma mais expressiva no último dia 8, quando 37.731 pessoas pagaram ingresso para ver a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, no Pacaembu, no confronto de volta das semifinais do Paulistão. Naquela ocasião, o time acabou eliminado da competição em seguida nas cobranças por pênaltis.

"Contra Corinthians e Atlético-GO a nossa torcida fez total diferença e estamos muito gratos por isso. Esperamos que lotem mais uma vez nesta quarta para que consigamos a vitória. Contamos com o apoio de todos", afirmou Derlis González ao convocar os santistas para este embate com os vascaínos. A partida de volta deste mata-marta será no próximo dia 24, no estádio de São Januário, no Rio.