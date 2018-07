Derrota atrapalha Everton na busca por vaga na Liga dos Campeões

LONDRES - O Everton sofreu um grande revés em sua busca por uma vaga na Liga dos Campeões neste sábado, quando dois gols contra no primeiro tempo e um desempenho apático no ataque condenaram o clube a uma derrota por 2 x 0 para o Southampton no Campeonato Inglês.

O time do técnico Roberto Martínez perdeu dois de seus três últimos jogos e, faltando só duas partidas na temporada, está um ponto atrás do quarto colocado Arsenal, que tem uma partida a menos. Tendo se beneficiado de três gols contra e um pênalti em suas cinco partidas anteriores da liga, a equipe viu a sorte virar quando Antolín Alcaraz cabeceou para dentro de sua própria rede e o Everton ficou atrás no placar em menos de um minuto.

O azar virou calamidade quando Seamus Coleman mandou outra cabeçada para fora do alcance do goleiro de seu time aos 31 minutos. O dia já ruim azedou de vez quando o árbitro Michael Oliver deu um cartão a Leon Osman por tentar cavar uma falta no segundo tempo, quando ele foi claramente derrubado na área. A vitória manteve o Southampton na oitava colocação, cinco pontos distante do Manchester United, em sétimo, posição com potencial de classificação para a Liga Europa.

O United recomeça a vida na esteira da demissão de David Moyes neste sábado, contra o Norwich City, quando o astro Ryan Giggs irá tentar aprimorar a equipe na condição de técnico interino até o final da temporada.