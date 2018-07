Derrota aumenta pressão sobre Fernandão no Inter Sem o técnico Fernandão e temendo os protestos da torcida, o Internacional não passou pelo saguão do Aeroporto Internacional Salgado Filho ao chegar em Porto Alegre, neste domingo, um dia depois da derrota por 3 a 1 para o lanterna Atlético-GO, no Serra Dourada, em Goiânia. Os jogadores pegaram o ônibus do clube ainda dentro da pista do aeroporto e, assim, driblaram os poucos torcedores que protestavam.