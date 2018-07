Derrota deixa Lusa mais perto da zona da degola no Paulistão

A derrota para o Capivariano, por 2 a 1, na noite deste sábado, deixou a Portuguesa mais perto da zona de rebaixamento no Campeonato Paulista. Com o novo tropeço, o time do Canindé ficou a apenas dois pontos acima do Rio Claro, o primeiro time dentro da zona da degola.

O tropeço surpreendeu a torcida porque a Portuguesa começou melhor a partida e mostrava maior poder ofensivo. E, quando a Lusa jogava melhor, o Capivariano abriu o placar, aos 19 minutos. Os mandantes, que jogaram em Barueri porque o Canindé segue interditado, empataram com Matheus Ortigoza, aos 30.

Em um segundo tempo fraco tecnicamente, os dois times criaram poucas chances e parecia que o empate seria o destino inevitável do confronto. Mas o Capivariano surpreendeu nos minutos finais e garantiu vitória com gol de Rodolfo, aos 44 minutos da etapa final.

Apesar do triunfo, o Capivariano segue distante do líder Santos no Grupo D. O time tem 12 pontos, contra 26 da equipe da Vila Belmiro, que goleou o Marília por 4 a 1, também no sábado.