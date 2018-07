Derrota do Palmeiras para o Sport vira piada nas redes sociais

A derrota do Palmeiras para o Sport na nova casa não é a única preocupação na cabeça dos palmeirenses nesta quinta-feira. Se a corrida contra o rebaixamento já deixa os torcedores em pânico no ano do centenário, eles ainda precisam ouvir as tradicionais piadinhas dos adversários.

Como na internet a "zoeira não tem fim", os internautas fizeram montagens principalmente com Ananias, jogador do Sport que fez o primeiro gol da nova casa e o novo algoz alviverde.

No Twitter, os usuários compartilharam imagens com o novo nome do estádio, que virou "Ananias Parque". Também tiveram outras variantes como "Allianz Patric" ou "Ananias Patric", referente ao autor do segundo gol.

Confira outras piadas: