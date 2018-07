Derrota do Palmeiras provoca nova briga de conselheiros

A briga foi entre integrantes de diferentes correntes políticas do Palmeiras. Exaltados pelo resultado negativo, que aproxima o time do rebaixamento no Brasileirão, e pelo gol anulado de Barcos, os conselheiros começaram a acusar uns aos outros de culpa pela situação palmeirense.

Segundo relatos de testemunhas, a acusação acalorada logo se transformou em uma briga generalizada com socos e pontapés no bar localizado perto das quadras de tênis no Palestra Itália. Assim, o clima fica ainda mais conturbado no clube que luta para evitar o rebaixamento no Brasileirão.

Essa é a terceira briga entre conselheiros na sede do clube nas últimas semanas. Além disso, o Palestra Itália também tem recebido protestos da torcida. E, em outro episódio violento, alguns torcedores chegaram até a atacar o bar do vice-presidente Roberto Frizzo algum tempo atrás.

Diante desse clima cada vez pior, o Palmeiras volta a jogar no próximo domingo, quando recebe o Botafogo em Araraquara, no interior de São Paulo. Em 18º lugar no Brasileirão, o time está com 32 pontos, cinco atrás do Bahia, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.