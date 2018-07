Derrota em casa faz Genoa demitir técnico na Itália

Di Canio estava no Genoa desde abril, quando foi contratado para substituir Alberto Malesani e ajudou a equipe a evitar o rebaixamento no Campeonato Italiano. Nesta temporada, ele vinha fazendo campanha mediana, em 10º lugar com nove pontos.

No domingo, porém, o Genoa chegou a abrir 2 a 0 no placar e acabou levando a virada, perdendo para a Roma por 4 a 2. Foi o quarto jogo seguido sem vitória da equipe no Campeonato Italiano, somando os três empates que teve anteriormente.

A direção do Genoa já foi buscar um novo técnico para substituir Di Canio. O escolhido foi Luigi Delneri, que chegou a trabalhar na Juventus na temporada 2010/2011. "Era o momento certo de mudar", disse o presidente Enrico Preziosi.