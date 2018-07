Derrota em casa faz Martelotte ser demitido do Sport

RECIFE - Em queda, com cinco rodadas sem vencer, a passagem de Marcelo Martelotte no Sport chegou ao final neste sábado à noite. Após a derrota para o Icasa, por 2 a 0, na Ilha do Retiro, que tirou o time do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico foi demitido ainda nos vestiários.

A decisão foi anunciada pelo executivo de futebol, Marcos Amaral. Ele ainda confirmou que para a partida contra o ABC, na próxima terça-feira, o auxiliar-técnico Neco, ex-treinador do Salgueiro e ídolo da torcida do Sport, comandará o time.

"Não paramos para pensar os nomes. Foi falado muita coisa esta semana, especulado sobre a saída de Martelotte, antes mesmo da partida. Ainda não temos nada. Vamos reunir o comitê gestor e buscar um treinador, pois não temos tempo para lamentar", afirmou Marcos Amaral.

Martelotte assumiu o Sport no final de maio, logo após a eliminação na Copa do Brasil. Foram 21 jogos no comando do clube entre Série B e Sul-Americana com 11 vitórias, nove derrotas e apenas um empate. O treinador conseguiu colocar o clube no G-4 durante boa parte da Série B, mas os cinco jogos sem vencer e a saída do grupo dos quatro primeiros foram capitais.

Sendo assim, a diretoria do Sport vai em busca de um quarto treinador na temporada. O clube começou o ano com Vadão no comando, ainda teve Sérgio Guedes e, posteriormente, Marcelo Martelotte.