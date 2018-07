Derrota não provoca drama no Real Madrid, diz Mourinho O Real Madrid perdeu de uma vez a invencibilidade na Liga dos Campeões da Europa e a liderança do Grupo D ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Borussia Dortmund, na quarta-feira, fora de casa, mas a situação foi minimizada pelo técnico José Mourinho. Para o português, o time espanhol está em boa condição para avançar às oitavas de final do torneio continental.