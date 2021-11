Derrota no clássico 'serve de amadurecimento' para final da Libertadores, diz Zé Rafael

O duro revés sofrido para o São Paulo por 2 a 0 no clássico desta quarta-feira pode ser usado pelo Palmeiras como lição para a final da Libertadores. A opinião é do meio-campista Zé Rafael, que atuou poucos minutos no Allianz Parque. A dez dias da decisão contra o Flamengo em Montevidéu, no Uruguai, o time de Abel Ferreira jogou com reservas e foi dominado pelo rival tricolor.

"Serve de amadurecimento até para a final, vamos encontrar dificuldades", observou Zé Rafael na saída do gramado. O meio-campista, considerado titular, entrou no fim da partida, quando o Palmeiras já perdia por 2 a 0.

"Temos de buscar sempre coisas positivas. Não adianta ficar só com a derrota e a parte negativa. Tem de amadurecer, seguir em frente, porque temos uma grande final pela frente", refletiu o atleta.

Com reservas, o time alviverde sofreu com o desentrosamento e foi protagonista de uma de suas piores exibições na temporada. A equipe teve dificuldade para criar e deixou muitos espaços para o rival contra-atacar. Alguns atletas erraram mais do que o normal, como Patrick de Paula, que deixou Luciano à vontade para fechar o placar, e poucos se salvaram.

"A gente não teve um bom primeiro tempo, não conseguiu criar da maneira que estava fazendo e acabou sofrendo", admitiu Zé Rafael. "Temos jogos importantes ainda até a final e vamos tentar nos preparar da melhor forma para esse dia", completou.

O meio-campista se refere às duas próximas partidas do Brasileirão contra Fortaleza, no Castelão, sábado, e o líder Atlético-MG, terça-feira da próxima semana, no Allianz Parque. A final da Libertadores está marcada para o dia 27, sábado, no estádio Centenário.