'Derrota no Gre-Nal não vai abalar lua de mel no Grêmio', diz Renato Gaúcho

A derrota para o rival Internacional, por 1 a 0, no domingo, não vai abalar o clima de "lua de mel" entre o Grêmio, sua torcida e a comissão técnica. Esta é a avaliação do treinador Renato Gaúcho, para quem o seu time fez por merecer uma vitória que não veio, no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Brasileirão.

"Merecíamos a vitória", lamentou o técnico, antes de comparar os clássicos do primeiro e segundo turnos da competição. "Na época, o Inter jogava como time de segunda divisão e eles melhoraram muito. Hoje o Inter está bem, faz um belo Brasileirão. Continuamos o mesmo, vencemos todos há dois anos e ganhamos títulos."

O treinador atribuiu o revés à falta de alguns titulares em seu time. "Jogamos sem quatro titulares importantes, com a mesma forma de jogar contra o líder do campeonato. O Inter jogou atrás, esperando o Grêmio. Quando tivermos força máxima, aí é outra história", declarou.

Renato Gaúcho garantiu que a boa fase vivida por sua equipe não será afetada pelo resultado negativo. "Não, nada. O Grêmio continua normal, muito bem. Estávamos disputando três competições, brigando pelo Brasileirão que o Inter está liderando. Estamos em duas competições, brigando por ambas. Estamos em lua de mel. Estamos muito bem desde 2016. Pode ter certeza que vamos seguir assim até o final do ano."

O Grêmio disputa, além do Brasileirão, a Copa Libertadores. Na Copa do Brasil, foi eliminado nas quartas de final, justamente a fase em que disputa a competição sul-americana. Na tabela do Brasileiro, o time gaúcho ocupa o quinto lugar, com 41 pontos, oito pontos abaixo do líder Internacional.