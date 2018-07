Derrota para a Ponte Preta faz Palmeiras colocar os pés no chão

Sem entrar na discussão da polêmica de torcida única no clássico deste domingo, o Palmeiras espera tirar proveito da derrota para a Ponte Preta. O resultado pode ter feito bem ao elenco do Palmeiras. E não é nenhum exagero. Desde o apito final da partida, Oswaldo de Oliveira tem insistido que ainda é preciso muito trabalho para o time demonstrar tudo aquilo que o torcedor espera.

O treinador sabe que o caminho ainda é longo para a equipe se sentir segura como ele e a torcida desejam. "Fica claro que precisamos treinar e jogar muito para que todas essas mudanças rendam. Vamos passar por momentos difíceis ainda. Nossa derrota dá um ponto de equilíbrio e faz todo mundo perceber que precisamos progredir ainda", analisou o treinador palmeirense.

O lateral-esquerdo Zé Roberto também ressaltou que o revés diante da Ponte pode muito mais ajudar do que atrapalhar a equipe para clássico com o Corinthians.

"Todos nós ficamos chateados no vestiário. O resultado não atrapalha. Só faz com que nossa equipe tenha um alerta sabendo que o Campeonato Paulista é o regional mais equilibrado que existe. Os pequenos atrapalham os grandes", disse o jogador, que foi poupado do jogo de quinta-feira e volta ao time amanhã.

A tarefa de Oswaldo não é nada fácil. Algo que deve ser uma vantagem no futuro, hoje é um problema para o treinador. O fato de ter 19 novos jogadores faz com que o entrosamento demore ainda mais para acontecer. Embora Oswaldo tente manter a base da equipe, é natural que ele faça novos testes, até para definir sua formação ideal.

O treinador, inclusive, precisa definir os sete nomes que restam para completar a lista de 28 jogadores para a disputa do Campeonato Paulista. Até o momento, 21 foram registrados e pelo menos mais seis jogadores já estão definidos: Aranha, João Pedro, Nathan, Arouca, Cleiton Xavier e Valdivia. A última vaga é disputada por Andrei, Victor Ramos e Gabriel Jesus. Para o clássico amanhã, a equipe deve ter como alteração apenas a volta de Zé Roberto no lugar de João Paulo.

"Pegamos o ônibus andando e teremos que nos ajustar no meio do campeonato. O pior é que agora, com dois jogos por semana, só teremos tempo para jogar e descansar, mas precisamos nos adaptar a isso", comentou o goleiro Fernando Prass.

CONTRATO ASSINADO

No sábado, mais um reforço chegou. O meia Cleiton Xavier passou por exames médicos na tarde e à noite foi até a Academia de Futebol para assinar contrato. Existe a possibilidade de Xavier ser apresentado aos torcedores antes da partida contra o Corinthians.

Ele é mais um reforço para a posição de Valdivia. O chileno continua em tratamento para se recuperar de uma lesão na coxa esquerda, que sofreu ano passado, e não tem previsão para retornar aos gramados. O jogador chegou a viajar para o Chile, onde foi se tratar com José Amador, fisioterapeuta da seleção chilena, mas ainda não se recuperou.