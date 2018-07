'Derrota para Argentina não vai atrapalhar o nosso trabalho', diz Willian

Após nove vitórias consecutivas, a seleção brasileira comandada pelo técnico Tite enfim conheceu sua primeira derrota nesta sexta-feira, diante da Argentina, por 1 a 0, em Melbourne. Mas o resultado negativo e a fim da série positiva não vão abalar os jogadores do Brasil, garantiu o meia Willian.

"Jogos como esse são testes importantes para nós para a gente chegarmos bem na Copa do Mundo. Estamos no caminho certo. A derrota de hoje não vai atrapalhar o nosso trabalho, vamos seguir trabalhando forte, para chegar bem no Mundial", declarou o jogador do Chelsea, ao fim do amistoso disputado na Austrália.

Para Willian, o placar não refletiu o desempenho das duas seleções em campo. "Fizemos um bom jogo. O placar não diz o que foi o jogo. As duas seleções criaram. Nós até criamos mais chances reais de gol do que eles. Infelizmente não conseguimos concluir. O trabalho foi bem feito, claro que só é perfeito quando vem a vitória."

O lateral-esquerdo Filipe Luís fez avaliação semelhante contra uma Argentina que teve a estreia do técnico Jorge Sampaoli. "Perdemos, mas acho que foi um grande jogo. Tivemos muitos chances claras de gol e não fizemos. E eles acabaram fazendo o gol deles, serve para aprendermos", comentou o defensor. "Claro que podemos melhorar e vamos manter essa linha de crescimento que estamos tendo para continuar com as vitórias."

"Tivemos um grande teste hoje. Agora precisamos pensar na próxima partida", projetou Filipe Luís, referindo-se ao amistoso com a anfitriã Austrália, na próxima terça-feira, novamente às 7h05 da manhã (horário de Brasília).