Desábato valoriza empate do Vasco contra Cruzeiro em BH: 'Esse ponto valeu muito'

Apesar de o Vasco continuar sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro, o volante Desábato valorizou o empate por 1 a 1 diante do Cruzeiro, na última quarta-feira, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 10.ª rodada.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

"O resultado foi importante. O objetivo era não perder. Enfrentamos um rival difícil e sabíamos que a dificuldade seria grandes. Necessitamos somar pontos e esse ponto valeu muito por ter sido como visitante", afirmou o jogador, que nesta quinta-feira fez trabalhos físicos com o restante do elenco em uma academia de Belo Horizonte.

O argentino também projetou o próximo compromisso do time cruzmaltino contra o vice-líder Sport, neste sábado, no Rio de Janeiro. "Vai ser um jogo muito difícil. O Sport é um time que está crescendo e vem muito bem dentro do Campeonato Brasileiro, então precisamos entrar em campo concentrados, ter bastante atenção e contar com a força da nossa torcida. Vamos procurar fazer um bom jogo e sair de campo com a vitória".

A delegação vascaína fará nesta sexta-feira um treinamento no palco da partida, o estádio de São Januário, já sob o comando do novo técnico Jorginho, que observou o jogo contra o Cruzeiro do camarote. Na beira do gramado, como interino, estava o auxiliar Valdir Bigode.