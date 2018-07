Desafio de Carille é combinar eficiência e posse de bola no Corinthians

As duas derrotas do Corinthians dentro de Itaquera, para rivais que lutam contra o rebaixamento, mostram que o líder foi mais eficiente com menor posse de bola ao longo do Campeonato Brasileiro. Diante do Vitória e do Atlético-GO, o time de Fabio Carille teve média de 67% de posse de bola, número bem maior que os rivais. Nos outros jogos, nos quais obteve 15 vitórias, o Corinthians teve média de 49,4%, ou seja, ficou menos com a bola e foi mais objetivo e eficiente.

Para o atacante Jô, o principal problema foi a dificuldade para furar a retranca dos adversários. "É importante ter a posse de bola, mas o sucesso que tivemos é na eficiência. Claro que jogar contra times da zona de rebaixamento você vai ter mais posse, tem de agredir mais, mas o mais importante é acertar os passes e depois ter a eficiência na hora de finalizar", afirmou o atacante em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava nesta segunda-feira.

"Temos de trabalhar muito ainda, outras equipes vão vir e jogar desse mesmo jeito, e temos de trabalhar nesse aspecto", analisou o artilheiro do torneio com 12 gols, ao lado de Henrique Dourado, do Fluminense.

Mesmo com a derrota, a segunda consecutiva dentro de casa, o Corinthians tem dez pontos de vantagem sobre o Grêmio, segundo colocado. O time gaúcho teve seu adiado contra o Sport para sábado, dia 2, para preservar o gramada da Arena Grêmio para o jogo da seleção brasileira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.