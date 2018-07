Desafio do Corinthians diante do Atlético-MG é largar forte no Brasileirão

SÃO PAULO - Segundo pior ataque no Brasileiro do ano passado, com apenas 27 gols, o Corinthians reformulou seu setor. Alexandre Pato e Emerson foram negociados e Guerrero virou um reserva de luxo (pode sair no meio do ano). Daquele time que deu vexame em 2013, sobrou apenas Romarinho entre os titulares. Com um quadrado ofensivo diferente, a meta é largar bem na visita ao Atlético-MG e mostrar que o torcedor terá um ano bem diferente, com ambições.

Agora sob a batuta de Mano Menezes, o Corinthians festejou ter dois gigantes logo de cara no Nacional – depois recebe o Flamengo – para testar suas forças e saber até onde pode ir no Brasileirão. O presidente Mário Gobbi já avisou que não admite ver o time brigar contra o rebaixamento, como fizera em 2013, tampouco fora da próxima edição da Libertadores.

Sem nenhuma grande contratação para atuar em Uberlândia, já que Elias ainda não pode jogar, o clube aposta no entrosamento adquirido em 28 dias de treinos, para ganhar no fôlego e apagar qualquer impressão negativa não apenas da temporada passada, como também desta após queda precoce no Paulistão, na primeira fase.

"Nós procuramos trabalhar de forma muito intensa, mesmo sem jogos oficiais, e é nisso que a gente acredita", reforça Mano. O treinador não vai escalar Renato Augusto, que sentiu dores no joelho direito no treino deste sábado e foi vetado. Petros, que veio do Penapolense, entra no lugar de Renato Augusto.