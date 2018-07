Desafio do Palmeiras é encarar o entusiasmado Fluminense

SÃO PAULO - Como se não bastasse toda a turbulência no clube em decorrência da negociação de Alan Kardec, o Palmeiras tem pela frente hoje um adversário bem complicado. O Fluminense vive um grande momento sob o comando de Cristóvão Borges e nos últimos três jogos marcou 11 gols. A partida, que será realizada no Pacaembu, será o primeiro grande teste para o time de Gilson Kleina na temporada, tirando os clássicos paulistas.

"O Fluminense é um time muito leve, de movimentação. Pega o Sóbis, Fred, Conca e Wagner. É um time diferenciado e os laterais chegam bastante ao ataque. Teremos que marcar no coletivo, sem deixar o adversário jogar", explicou o treinador.

O fato é que esse é o primeiro grande teste para a equipe de Kleina. O Fluminense é considerado pela comissão técnica como um dos favoritos ao título.

Por causa dessa preocupação com o adversário, Kleina resolveu escalar Josimar para o lugar de Bruno César, que sofreu uma lesão no adutor da coxa direita e deve ficar cerca de um mês fora. Com três volantes, a equipe se reforça na marcação e dá maior liberdade para Valdivia chegar ao ataque.

Em relação a Alan Kardec, o jogador deixou o treino mais cedo na quinta e não foi para a Academia de Futebol nesta sexta-feira por causa de uma gastrite. O jogador foi relacionado, mas a tendência é que ele não jogue.

Sem o atacante, a ideia de Kleina é apostar na velocidade, por isso escolheu Marquinhos Gabriel para a vaga. Ele chegou a treinar Miguel, mas desistiu.

No Flu, Cristóvão Borges tem força máxima e muito respeito pelo rival. "É um adversário do tamanho do Fluminense, com a mesma força. Por isso, o cuidado é total."

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Fernando Prass; Wendel, Lúcio, Tiago Alves e Juninho; Marcelo Oliveira, Josimar, Wesley e Valdivia; Marquinhos Gabriel e Leandro

Técnico: Gilson Kleina

FLUMINENSE: Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Elivélton e Carlinhos; Diguinho, Jean, Wagner e Conca; Rafael Sobis e Fred

Técnico: Cristóvão Borges

JUIZ: Bruno Boschilia (PR)

LOCAL: Pacaembu, em São Paulo

HORÁRIO: 21h