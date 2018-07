Desafio do Santos é voltar a vencer como visitante no Brasileirão

O Santos terá de passar por cima dos muitos problemas internos, principalmente o atraso no pagamento de salários dos jogadores, para voltar a vencer como visitante, depois de quase quatro meses, nesta quinta-feira às 20h30 contra o Atlético-MG, no Independência, em Belo Horizonte. A última vez em que o time santista somou três pontos fora foi no dia 29 de maio, em Feira Santana, diante do Bahia.

Para subir na classificação e entrar na luta por vaga na Libertadores, os santistas precisam de uma sequência de vitórias e deixar de oscilar quando joga fora da Vila. Desde a chegada de Enderson, o time ganhou do Vitória no Pacaembu, perdeu do Sport, na Arena Pernambuco, voltou a triunfar diante do Coritiba, na Vila Belmiro, empatou com o Grêmio no Sul e venceu o Figueirense, também em casa.

Enderson tem inúmeras dúvidas para escalar o time. A principal delas é o goleiro Aranha, que sente um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda. O goleiro não participou dos treinos da semana e ontem cedo se submeteu a um exame de diagnóstico por imagem. Ele viajou com a delegação mas não sabe se terá condições de jogo e ser for vetado, entra Vladimir.

Robinho também não apareceu no campo no último treino, quarta-feira. Ele fez um trabalho de fortalecimento muscular na academia, mas vai jogar porque tem 99 gols pelo Santos e pode atingir a marca centenária hoje à noite.

Com o retorno de Edu Dracena, Neto vai atuar pela esquerda da zaga, substituindo David Braz (cumprirá suspensão pelo terceiro amarelo). Caju será mantido na lateral-esquerda. Arouca, que também foi poupado do jogo contra o Figueirense, volta a formar a dupla de volantes de marcação com Alison. Uma das possibilidades é Enderson usar Souza para reforçar a marcação na entrada da área, e abrir mão de um atacante, fechando a equipe para tentar a vitória no contra-ataque.

"Tenho na minha cabeça o que devo fazer, mas vou esperar um pouco para anunciar a minha decisão. Um jogador vai ter que esperar. E pode ser Leandro, Gabriel ou Thiago. Ele fica fora desse jogo e entra no seguinte. Não trabalho com 11 titulares, mas com peças que podem cumprir corretamente as suas funções”, disse o técnico.

Como Robinho faz questão de jogar e Leandro Damião é titular de Enderson, a tendência é que Gabriel, com contrato renovado e salário de selecionável, e o experiente Thiago Ribeiro fiquem no banco.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG - Vítor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Emerson C.; Leandro Donizete, Dátolo, Diego Tardelli e Guilherme; Eduardo e Carlos. Técnico: Levir Culpi

SANTOS - Aranha (Vladimir, Cicinho, Edu Dracena, Neto e Caju; Alison, Arouca, Lucas Lima e Gabriel; Leandro Damião e Robinho. Técnico:Enderson Moreira

JUIZ - Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

LOCAL - Estádio Independência, em BH.

HORÁRIO - 20h30

NA TV - Pay-per-view