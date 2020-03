Desafio vira moda entre jogadores, mas recebe críticas por uso de rolo de papel higiênico

Em quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus, jogadores de futebol espalhados pelo mundo passaram a fazer o "desafio do papel higiênico". Os atletas fazem embaixadinhas com o rolo, publicam em suas redes sociais e desafiam outros jogadores. A moda pegou no início, e vários esportistas entraram na brincadeira. No entanto, a atitude passou a ser criticada e o atacante Marinho, do Santos, fez um desabafo.

“Se quiser fazer embaixadinha, faz com a bola, velho. É futebol. Agora, fazer com papel higiênico? Depois vai limpar o negócio cheio de areia... Aí depois vai reclamar e parar no hospital. Então vamos nos conscientizar que desafio, pivete, é com a bola no pé. Isso aqui (papel higiênico) é para outra coisa", falou o jogador, em vídeo publicado nas redes sociais.

Quem também usou o desafio do papel higiênico para pedir conscientização para as pessoas foi o atacante Bruno Henrique, do Flamengo. No vídeo publicado, o jogador passa álcool gel nas mãos, faz embaixadinha com uma bola e diz: "vamos nos prevenir, lave bem as mãos, passe álcool gel e, se possível, fique em casa".

O volante Felipe Melo, do Palmeiras, deixou as embaixadinhas de lado e deu um carrinho em um rolo de papel higiênico. Na legenda do vídeo postado em suas redes sociais, o jogador escreveu: "Embaixadinhas? Não! Vamos dar um carrinho no coronavírus. Falando sério, siga à risca as orientações da OMS e dos órgãos de saúde responsáveis. Vamos juntos em uma árdua luta contra a ameaça invisível".

Antes das ações criticando as embaixadinhas com papel higiênico, participaram do desafio diversos jogadores, como Alexandre Pato, Hudson, Valdívia, Leandro Castan, Cano, entre outros. Alexandre Pato chegou até a desafiar o inglês David Beckham e o italiano Fabio Cannavaro.

O desafio começou em outros países e não demorou a chegar no Brasil. Tinha o objetivo de mostrar que os jogadores estão em casa para evitar a contaminação e propagação do novo coronavírus. Porém, passou a ser criticado por usar papel higiênico para fazer as embaixadinhas em vez de uma bola de futebol.