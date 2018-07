Desailly pode assumir o comando da seleção de Gana

A Associação de Futebol de Gana (GFA, na sigla em inglês) disse que Marcel Desailly, campeão da Copa do Mundo de 1998 pela seleção francesa, está em sua lista de cinco candidatos para ao cargo de técnico da seleção nacional, que foi a melhor equipe africana na última Copa do Mundo ao avançar até as quartas de final.

A GFA afirmou que irá entrevistar os candidatos da lista, que também inclui Goran Stevanovic, Humberto Coelho, que teve passagens pelas seleções de Portugal, Marrocos e Tunísia, Herbert Addo e Can Vanli "no devido momento".

Desailly, de 42 anos, nasceu em Gana, ganhou a Copa do Mundo de 1998 e a Eurocopa de 2000 com a França, mas não tem experiência como treinador. O ex-zagueiro de Milan e Chelsea se aposentou do futebol em 2006.

O sérvio Milovan Rajevac deixou o comando da seleção de Gana em setembro, depois de levar a seleção à final da Copa Africana de Nações e até as quartas de final da Copa do Mundo da África do Sul, quando foi eliminada na disputa de pênaltis pelo Uruguai.