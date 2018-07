Desanimado, Sport tenta reagir diante do Atlético-MG

A derrota para o Grêmio foi a terceira seguida do Sport, que ficou estacionado nos 27 pontos, ainda dentro da zona de rebaixamento do campeonato - está em 17º lugar. Por isso, uma vitória sobre o terceiro colocado Atlético-MG, neste domingo, em Belo Horizonte, é fundamental para manter as esperanças de evitar a queda para a segunda divisão.

O trabalho de Sérgio Guedes, portanto, tem sido o de tentar dar ânimo aos jogadores e manter a esperança de reverter o quadro atual. Diante do Atlético-MG, ele não poderá contar com o volante Moacir, com dores na coxa direita, mas terá o retorno do volante Tobi e do zagueiro Diego Ivo, que cumpriram suspensão na última rodada do campeonato.