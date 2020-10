Descansado, Botafogo busca aproveitar má fase do Cuiabá para abrir vantagem

A busca pela paz do Botafogo na temporada 2020 passa pela Copa do Brasil. À beira da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o time vai receber o Cuiabá, nesta terça-feira, às 21h30, no Engenhão, para o jogo de ida das oitavas de final, tentando aproveitar o raro descanso dos últimos dias para abrir vantagem na série.

Desde o início do Brasileirão, em agosto, o Botafogo nunca havia tido uma semana de preparação entre um compromisso e outro. Mas foi exatamente o que aconteceu para o confronto com o Cuiabá. Afinal, após empatar com o Goiás em 19 de agosto, só voltará a atuar nesta terça-feira.

Leia Também Onde assistir ao vivo Botafogo x Cuiabá pela Copa do Brasil

O fôlego extra, porém, expôs a situação complicada da equipe no Brasileirão. Até por não ter atuado na 18ª rodada - o jogo com o São Paulo foi adiado -, o time é apenas o 16º colocado. Assim, a Copa do Brasil é vista como única chance de conseguir uma boa campanha, além de mais recursos para os cofres do clube.

Na competição, o Botafogo demorou a engrenar. Sofreu para passar por Caxias e Náutico, em confrontos válidos pelas duas primeiras fases, mas depois ganhou com autoridade do Paraná. E, principalmente, avançou às oitavas de final ao deixar para trás o rival Vasco.

O confronto desta terça será o primeiro do time no torneio sob o comando de Bruno Lazaroni. Substituto de Paulo Autuori, ele só havia comandado a equipe em duelos do Brasileirão, com dois triunfos, dois empates e um empate. O treinador considerou a atuação na igualdade com o Goiás boa, mas sabe que será preciso mais eficiência para transformar as oportunidades em gols.

O treinador segue sem poder utilizar os lesionados Gatito Fernandez, Kalou, Marcinho e Lucas Barros. E deve apostar na repetição do time para o confronto desta terça-feira. "É a busca por um título inédito, a competição com o maior retorno financeiro. Poder estar representando o Botafogo em uma competição dessas é bom. É um grupo jovem, vivenciar algo desse pelo Botafogo é muito bom. Temos totais condições de chegar. É jogo após a jogo. É encarar como um final. Terça-feira será a primeira", afirmou Pedro Raul.

Em 2019, Botafogo e Cuiabá se encontraram na Copa do Brasil, mas na segunda fase, com o time carioca avançando com um fácil triunfo por 3 a 0 no Engenhão. Dessa vez, porém, o confronto ocorre em uma etapa bem mais adiantada do torneio, também marcando a estreia da equipe mato-grossense na competição, direito conquistado por ter faturado a Copa Verde no ano passado.

O Cuiabá vinha sendo uma das sensações da Série B, mas emplacou uma série de três tropeços, desempenho que o tirou da liderança, o último deles no sábado passado, quando levou 3 a 0 Sampaio Corrêa, em São Luís, caindo para o terceiro lugar. O duelo com o Botafogo é uma oportunidade para interromper esse período ruim, mas os desfalques serão um desafio.

O grande problema para o Cuiabá é que sete jogadores contratados pelo clube já atuaram na Copa do Brasil por outros clubes. São os casos dos zagueiros Everton Sena e Luiz Gustavo, além dos atacantes Felipe Ferreira, Felipe Marques, Élton, Jenison e Marcinho.

Já o lateral-direito Lenon, o lateral-esquerdo Romário e os volantes Auremir e Rafael Gava continuam lesionados. E com tantos problemas, o técnico Marcelo Chamusca deverá escalar o Cuiabá sem uma referência no setor ofensivo, até para apostar nos contra-ataques no Engenhão, com a provável entrada de William Santana ao lado de Yago e Maxwelll.