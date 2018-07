Descansado, Ceará aposta em quatro estreias para tentar surpreender Fluminense

Como não entrou em campo na última rodada, o Ceará conseguiu trabalhar a semana toda. Com tempo, o técnico Lisca aproveitou para testar quatro estreantes no time titular, contratados recentemente. Edinho, Jown Cardona, Juninho Quixadá e Leandro Carvalho devem estrear neste sábado, às 16 horas, contra o Fluminense. A pedido dos próprios jogadores, o estádio Presidente Vargas (PV) vai estar mais uma vez lotado.

"Vamos adiantar um pouco o time, entrar mais no campo do adversário e pressionar mais, pois temos a necessidade do resultado. Jogar à tarde é um horário bom. O torcedor nos apoia muito e está ansioso para ver as estreias e a maneira nova do time jogar", avaliou o técnico Lisca. Durante a semana ele trabalhou o time com três atacantes, mas voltou atrás e Jown Cardona deve começar mais recuado, no meio-campo.

Mesmo com 19 gols sofridos em apenas 14 jogos, Lisca mais uma vez não vai mexer com o sistema defensivo. Ele tem apostado na sequência de jogos para ganhar entrosamento. As principais mudanças estão no meio-campo, com as entradas de Edinho e Juninho Quixadá. Na frente, Leandro Carvalho faz a dupla de ataque com Arthur.

Segundo Lisca o time ganhou mais consistência e regularidade. Venceu o Sport, por 1 a 0, e perdeu pelo mesmo placar para o Internacional no fim de semana passado. Com oito pontos ainda é o lanterna da competição.

Neste sábado, o time cearense entrará em campo descansado porque não jogou no meio de semana. Sua partida válida pela 15ª rodada, contra o Bahia foi adiada para o dia 29 de agosto por falta de datas no calendário nacional.