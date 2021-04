Descansado e com tempo para treinar, Palmeiras abre decisão da Recopa na Argentina

Acostumado à agradável rotina de decidir títulos, o Palmeiras terá nesta quarta na Argentina aspectos mais vantajosos para enfrentar o Defensa Y Justicia a partir das 21h30 pela partida de ida da Recopa Sul-Americana. Ao contrário das ocasiões em que disputou as finais da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, agora a equipe estará mais descansada e teve tempo para treinar. A partida de volta será semana que vem, em Brasília.

Nos últimos 20 dias, o Palmeiras só teve um jogo, diante do São Bento, há duas semanas. O calendário de jogos do Campeonato Paulista está paralisado por causa da pandemia.

Leia Também Assembleia do Rio recua do que aprovou e pede veto à troca do nome do Maracanã para Rei Pelé

A pausa serviu para o clube ter um programação mais adequada de férias. O elenco foi dividido em turmas e houve um rodízio de descanso que contemplou até mesmo o técnico Abel Ferreira. O treinador passou duas semanas em Portugal junto com a família e retornou semana passada para preparar o time.

Tranquilidade e agenda calma foram condições muito raras para o Palmeiras nos últimos meses. Quando o calendário do futebol brasileiro retornou da paralisação, o time iniciou uma cansativa série de compromissos. Foram 46 jogos em 162 dias entre o fim de julho, data da retomada, e dezembro. A equipe fechou a temporada 2020 com o número máximo de partidas possível: 77.

O congestionamento de datas fez o time não ter semana livre de treinos para se preparar para as duas finais que venceu. Inclusive, dias antes de encarar o Grêmio pela Copa do Brasil, o Palmeiras chegou a ter um clássico com o Corinthians, pelo Campeonato Paulista. Por isso, as condições vividas agora são bem vantajosas em comparação à concorrida agenda dos últimos meses.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 É uma final e nos preparamos para chegar e fazer um grande jogo. Começar a temporada com um título é sempre importante e esperamos conseguir isso para a nossa torcida E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Zé Rafael, Meia do Palmeiras

"É uma final e nos preparamos para chegar e fazer um grande jogo. Começar a temporada com um título é sempre importante e esperamos conseguir isso para a nossa torcida", afirmou o meia Zé Rafael. O jogador aproveitou a parada no calendário para se recuperar de lesões no tornozelo. "Esse período sem jogos do Paulista foi bom para mim porque pude trabalhar e ter um tempo que não tive em 2020 para me recuperar e fortalecer o tornozelo", disse.

A equipe terá ainda entre as duas partidas da Recopa a oportunidade de disputar no domingo a Supercopa do Brasil, contra o Flamengo. A sequência de decisões levará o time ter acumulado quatro finais em um intervalo de apenas dois meses e meio. A equipe titular deve ser bem parecida à das últimas decisões. O atacante deve ter uma formação com jogadores mais velozes, como Rony e Breno Lopes.

O curioso é que se nos últimos meses o Palmeiras teve uma maratona de jogos e coincidências de datas que obrigaram vários compromissos serem remarcados, agora quem vive uma agenda mais complicada é o adversário. Campeão da Sul-Americana, o Defensa Y Justicia teve cinco partidas no último mês.

A equipe trocou de técnico recentemente após perder Hernán Crespo para o São Paulo. A solução foi promover o retorno de Sebastián Beccacece, que já havia dirigido a equipe anteriormente. "Temos de buscar o jogo e buscar com que possamos ter tranquilidade para enfrentar o que está por vir depois", afirmou.

FICHA TÉCNICA

DEFENSA Y JUSTICIA X PALMEIRAS

DEFENSA Y JUSTICIA: Unsain; Breitenbruch, Fría e Meza; Brítez, Tomás Escalante, Loaiza, Marcelo Benítez e Pizzini; Romero y Walter Bou. Técnico: Sebastián Beccacece.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Willian, Breno Lopes e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Juiz: Andrés Rojas (Colômbia)

Local: Norberto Tomaghello, em Buenos Aires

Horário: 19h15

Na TV: Conmebol TV