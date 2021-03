Descansado, Palmeiras encara o São Bento e busca liderança do Paulistão

O inusitado jogo do Campeonato Paulista Sicredi 2021 em Volta Redonda, nesta quarta-feira, às 21h30, oferece ao Palmeiras uma condição peculiar. A equipe encara o São Bento no Estádio Raulino de Oliveira com a rara oportunidade de contar com a formação máxima e de ter os atletas descansados. Os dez dias desde a última partida ofereceram à equipe alviverde um intervalo que há tempos não desfrutava.

A última vez que o Palmeiras teve uma semana de pausa entre um jogo e outro foi em agosto do ano passado. Desde então, o time se acostumou a entrar em campo pelo menos uma vez a cada três dias.

Mas com a paralisação do Campeonato Paulista por causa do agravamento da pandemia, o clube jogou pela última vez dia 14, contra a Ferroviária, quando ganhou por 2 a 0.

O período sem compromissos permitiu à comissão técnica fazer mudanças. Embora o treinador Abel Ferreira continue em Portugal, os auxiliares ajustaram o rodízio de férias do elenco e dispensaram alguns atletas que atuaram nos primeiros compromissos pelo Estadual. Em compensação, os principais titulares se reapresentaram após dez dias de folga e estão disponíveis para a partida.

Rony, Weverton, Viña, Gómez, Raphael Veiga e Felipe Melo estão entre os jogadores que retornaram aos treinos no último sábado e devem enfrentar o São Bento. O elenco encerrou a preparação com um treino na Academia de Futebol na tarde de ontem, horas antes de iniciar a viagem de ônibus entre São Paulo e Volta Redonda.

A partida vale para o Palmeiras passar o Red Bull Bragantino e assumir a liderança do Grupo C do Campeonato Paulista. Para o clube, aliás, a primeira posição traria tranquilidade, porque em abril a agenda de jogos deve ficar congestionada. Além dos jogos do Paulista que acabaram adiados nas últimas semanas, a equipe terá a decisão da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil.

Reforço

O Palmeiras anunciou ontem o primeiro reforço para a temporada 2021. O volante Danilo Barbosa, que estava no Nice, da França, assinou acordo por empréstimo válido até dezembro. O atleta foi revelado no Vasco e tem 25 anos.