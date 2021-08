Descansando até Renato Gaúcho, Flamengo faz "amistoso" com ABC na Copa do Brasil

Ninguém tem dúvidas que o Flamengo estará nas quartas de final da Copa do Brasil após o 6 a 0 sobre o ABC no Maracanã, há uma semana. Mas, como o confronto é ida e volta, os cariocas cumprem protocolo nesta quinta-feira, às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal, para ratificar sua classificação. A vantagem é tão grande que além dos titulares, o técnico Renato Gaúcho também descansará no compromisso.

O auxiliar Marcelo Salles será o treinador flamenguista em Natal. Apesar de Renato Gaúcho garantir que estará "dando orientações" pelo telefone. Na verdade, o técnico queria um placar elástico na ida justamente a fim de poupar suas peças principais para duelos complicados no Brasileirão e na Copa Libertadores.

Leia Também CBF avisa que vai recorrer da decisão do STJD que liberou público para o Flamengo

Com dois jogos a menos no Nacional, o Flamengo perderá "folgas" para se equiparar aos rivais e não teria outras datas para descansar. Renato queria uma semana livre para, também, aprimorar suas ideias e vem aproveitando os últimos dias para tentar fortalecer ainda mais a equipe titular.

Para completar o elenco em Natal, o Flamengo levou 11 jovens do time sub-20. Nenhum titular foi relacionado. Mas a escalação ainda assim será forte e com muitos jogadores que sonham em buscar uma vaga entre os titulares.

Será uma boa opção para ver o trio ofensivo formado por Vitinho, Michael e Pedro, além de dar ritmo para o volante Thiago Maia, recuperado de grave lesão no joelho e que sonha em herdar a posição que era de Gerson.

Michael vem se tornando o 12° jogador de Renato Gaúcho e ameaçando Everton Ribeiro no time titular. O atacante espera aproveitar a oportunidade na Copa do Brasil para aumentar a pressão sobre o meia da seleção brasileira e mostrar que o técnico tem um jogador pronto para quando quiser optar pelo 4-3-3.

Sem muito o que fazer depois de surra histórica no Rio, o ABC buscará uma despedida honrosa da competição. A única novidade será o retorno de Wallyson, que deve ficar como opção de Moacir Júnior após ser desfalque na ida.

FICHA TÉCNICA

ABC x FLAMENGO

ABC – Wellington; Netinho, Alisson Cassiano, Vinícius Leandro e Vinícius Silva; Vinícius Paulista, Valderrama, Marcos Antonio e Wesley Pimbinha; Claudinho (João Marcos) e Gustavo Henrique. Técnico: Moacir Júnior.

FLAMENGO – Hugo Souza; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Ramon (Rodinei); João Gomes, Thiago Maia e Max; Michael, Vitinho e Pedro Técnico: Marcelo Salles.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 21h30. LOCAL – Arena das Dunas, em Natal.