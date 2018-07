Descarregar tensão evita uma possível arritmia cardíaca

Nabil Ghorayeb é presidente do Departamento de Esporte da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Há mais de 40 anos, o médico trabalha com jogadores e treinadores de diversas modalidades. Nesta entrevista ao Estado, ele fala sobre os recentes casos de arritmia cardíaca que têm afetado os treinadores de futebol.

1.Como explicar os recentes casos de arritmia cardíaca em treinadores de futebol?

A fibrilação atrial é a arritmia mais frequente. Ela tem muitos fatores de risco de desencadeamento e depende de cada pessoa, não é padrão. Nos últimos três anos, no mundo inteiro, temos observado muito mais essa arritmia em ex-atletas do que a gente imaginava ser possível. Nos últimos anos esses profissionais mudaram o perfil de trabalho, que passou a ser muito intenso. Nesses casos, ainda favorece o treinador ter esse tipo de arritmia o tamanho do coração que ele adquiriu na época em que era atleta. Pressão alta, obesidade e diabetes também são fatores de risco. Sem esquecer, é claro, do estresse.

2. Mas qual é a relação entre a vida de atleta que o treinador teve em sua juventude e os problemas de coração de agora?

Muitos treinadores foram atletas. O Muricy é um exemplo. Lembro de quando ele estava no juvenil e foi examinado por mim lá no Instituto Dante Pazzanese. Isso tem quase 40 anos. A condição que esses profissionais adquiriram quando eram atletas pode deixá-los suscetíveis ou ter tendência a ter arritmia. Ex-atletas que tiveram arritmia e que foram examinados por mim têm a mesma característica. A parte esquerda do coração deles continua um pouco maior em relação a uma pessoa que não foi atleta. Isso não é doença. Significa uma adaptação do corpo feita na época em que eles jogavam. O coração diminuiu, mas não voltou totalmente ao normal. É como ter um defeito de uma bolha num pneu.

3. Quem já teve problema de coração corre mais riscos do que quem nunca teve nada?

Estudos mostram que é mais fácil ter a segunda vez do que a primeira. Isso exige que esses profissionais façam um trabalho de prevenção ainda maior daqui para a frente para evitar novos problemas.

4. O fato de o trabalho de treinador ser estressante, com muita cobrança por resultados, é determinante para esses recentes casos de arritmia cardíaca?

A arritmia não é uma doença exclusiva para treinadores de futebol. Há muitas outras profissões estressantes. É normal que todo mundo tenha tensão, ainda mais técnico de futebol. O tipo de resposta que o indivíduo tem a uma situação de estresse é o que determina o que vai acontecer com ele no futuro. Se a pessoa tem tendência a ficar muito brava, precisa usar artifícios para mudar o histórico da doença. A pessoa tem de encontrar algum atividade de lazer para usar como uma espécie de fio terra. Descarregar a tensão evita que ela se reflita em uma possível arritmia cardíaca.