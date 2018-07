Deschamps cogita chamar Henry para adeus na seleção

Um dos grandes ídolos da história do futebol francês, o atacante Thierry Henry está próximo do adeus do futebol. Aos 37 anos, ele anunciou sua saída do New York Red Bull na última segunda-feira e ainda não revelou se seguirá atuando profissionalmente. Com o fim iminente de sua trajetória, o técnico da seleção do país, Didier Deschamps, se pronunciou e admitiu que pode convocar o jogador para uma despedida com a camisa da França.

"Cada um tem sua própria ideia. Algumas pessoas vão considerar isso uma boa ideia, outros vão considerar uma má ideia", disse Deschamps à rádio RTL, nesta quinta-feira. "Thierry Henry merece um tributo. Eu não vou dizer agora como vai acontecer. Eu vou levar um tempo, porque isso merece reflexão. Eu vou discutir com meu presidente (da Federação Francesa de Futebol) e depois informo vocês."

Henry é o recordista de gols da seleção francesa, com 51, mas não atua com as cores de seu país há mais de quatro anos. Sua última partida aconteceu ainda na decepcionante campanha da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, quando a França caiu na primeira fase. Até por conta desta péssima última lembrança, a imprensa local iniciou uma pressão para que o atacante tivesse uma despedida à altura.

Deschamps admite esta possibilidade, mas teme que a homenagem atrapalhe a preparação francesa para a Eurocopa de 2016. País-sede do torneio, a seleção não está disputando as Eliminatórias, mas vem participando de amistosos preparatórios a cada data Fifa.

"Mesmo que sejam apenas partidas amistosas, nós estamos nos preparando para a Eurocopa, e isso é a realidade", comentou o treinador. "Thierry Henry já vestiu essa camisa e terminou sua carreira internacional há alguns anos. Há muitas formas diferentes de fazer uma homenagem a ele."