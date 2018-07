Deschamps convoca França sem Abidal, Clichy e Nasri

PARIS - O técnico Didier Deschamps anunciou nesta quinta-feira a lista de convocados da seleção francesa para o amistoso da próxima semana contra a Holanda, em preparação para a Copa do Mundo. O treinador incluiu o atacante Antoine Griezmann, mas deixou de fora os laterais Eric Abidal e Gael Clichy, além do meia Samir Nasri.

Sem Abidal, do Monaco, e Clichy, do Manchester City, Deschamps optou por fazer uma aposta para a lateral esquerda ao convocar Lucas Digne, do Paris Saint-Germain, de apenas 20 anos. O jovem é uma das grandes novidades da lista da França, ao lado de Griezmann, autor de 15 gols pela Real Sociedad nesta temporada no Campeonato Espanhol, o deixando atrás apenas de Cristiano Ronaldo e de Diego Costa na luta pela artilharia do torneio.

Griezmann e Digne não haviam sido chamados anteriormente para defender a seleção da França, mas agora foram lembrados no momento em que se aproxima a definição do grupo para a disputa da Copa do Mundo. A lista divulgada nesta quinta-feira, porém, tem 24 nomes, um a mais do que Deschamps poderá chamar para o Mundial no Brasil.

A seleção francesa vai receber a Holanda na próxima quarta-feira no Stade de France, em Saint-Denis. Depois, na preparação para a Copa do Mundo, disputará amistosos com Noruega, Paraguai e Jamaica, entre o final de maio e o início de junho.

Sorteada para o Grupo E da Copa do Mundo, a França vai estrear contra Honduras, no Beira-Rio, em 15 de junho. Depois, pegará a Suíça, na Fonte Nova, no dia 20, e o Equador, no dia 25, no Maracanã. A seleção francesa ficará baseada em Ribeirão Preto, no interior paulista, durante o torneio.

Confira a lista de convocados da França para o amistoso com a Holanda:

Goleiros: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda(Olympique de Marselha), Stephane Ruffier (Saint-Étienne).

Defensores: Mathieu Debuchy (Newcastle), Lucas Digne (Paris Saint-Germain), Patrice Evra (Manchester United), Laurent Koscielny (Arsenal), Eliaquim Mangala (Porto), Bacary Sagna (Arsenal), Mamadou Sakho (Liverpool), Raphael Varane (Real Madrid).

Meio-campistas: Yohan Cabaye (Paris Saint-Germain), Clement Grenier (Lyon), Blaise Matuidi (Paris Saint-Germain), Rio Mavuba (Lille), Paul Pogba (Juventus), Moussa Sissoko (Newcastle)

Atacantes: Karim Benzema (Real Madrid), Olivier Giroud (Arsenal), Antoine Griezmann (Real Sociedad), Dimitri Payet (Olympique de Marselha), Loic Remy (Newcastle), Franck Ribery (Bayern de Munique), Mathieu Valbuena (Olympique de Marselha).