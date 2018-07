Deschamps convoca seleção francesa sem Benzema e Valbuena

O técnico Didier Deschamps anunciou nesta quinta-feira a esperada convocação da seleção francesa para os amistosos diante da Holanda e da Rússia, no fim desse mês. A expectativa era em relação às presenças de Mathieu Valbuena e Karim Benzema, mas ambos ficaram de fora. A principal novidade acabou sendo o volante N'Golo Kanté, um dos destaques do surpreendente Leicester.

Valbuena e Benzema são protagonistas de uma grande polêmica que estourou na França no ano passado. O atacante do Real Madrid enfrenta acusações preliminares de conspiração por chantagem relativa a um esquema de extorsão envolvendo a gravação de um vídeo de uma relação sexual de Valbuena.

Por conta deste processo, a Justiça francesa chegou a proibir que Benzema se aproximasse do atleta do Lyon, mas a decisão foi anulada na semana passada. Os dois, então, estavam liberados para servir a seleção, mas atravessam fases finais de recuperação de lesões e, por isso, segundo Deschamps, ficaram de fora.

Entre os presentes na lista, a principal novidade ficou por conta do volante Kanté. Um dos destaques da surpreendente campanha do Leicester, líder do Campeonato Inglês, o jogador de 24 anos foi chamado pela primeira vez e pode fazer sua estreia com a camisa da seleção francesa.

A convocação de Kanté aconteceu no mesmo dia que seu companheiro de meio de campo no Leicester Danny Drinkwater também recebeu a primeira chance na seleção inglesa. E ambos foram chamados em boa hora, já que as equipes fazem os últimos reparos antes da Eurocopa que começa em junho na própria França.

Confira a lista de convocados da seleção francesa:

Goleiros: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique de Marselha), Benoit Costil (Rennes).

Defensores: Bacary Sagna (Manchester City), Christophe Jallet (Lyon), Patrice Evra (Juventus), Lucas Digne (Roma), Raphael Varane (Real Madrid), Laurent Koscielny (Arsenal), Mamadou Sakho (Liverpool), Jeremy Mathieu (Barcelona).

Meio-campistas: Paul Pogba (Juventus), Blaise Matuidi (Paris Saint-Germain), Lassana Diarra (Olympique de Marselha), Moussa Sissoko (Newcastle), Ngolo Kanté (Leicester), Yohan Cabaye (Crystal Palace).

Atacantes: Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Anthony Martial (Manchester United), Olivier Giroud (Arsenal), Kingsley Coman (Bayern de Munique), Andre-Pierre Gignac (Tigres), Dimitri Payet (West Ham).